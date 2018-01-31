Туляки могут задать вопрос специалисту соцзащиты

1 февраля 2018 года с 10.00 до 13.00 часов работает информационно-консультативная телефонная служба государственного учреждения Тульской области «Управление социальной защиты населения Тульской области».

Получить консультацию о порядке предоставления ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг можно у начальника отдела организации назначения денежных выплат на ЖКУ, жилищных субсидий и контроля Герасименко Татьяны Юрьевны по тел. 42−76−00.