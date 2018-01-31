Тульские бойцы выступили на турнире по смешанному единоборству в Санкт-Петербурге

Фото предоставлено участниками.

В копилке нашей сборной три медали.

В Санкт-Петербурге (в Колпино) прошел второй мемориальный турнир по смешанному единоборству «ОСЕ», посвященный памяти Александра Геннадьевича Парамонова.

В соревнованиях приняли участие спортсмены от 18 лет и старше, а также действующие военнослужащие войск Росгвардии.

На турнир приехали сильнейшие бойцы организации смешанных единоборств «ОСЕ» России, в том числе сотрудники Центра специального назначения Росгвардии «Витязь» (Москва) и «Бастион» (Санкт-Петербург), ОСН ФСИН по Санкт-Петербургу и ЛО «Тайфун», отряда специального назначения Росгвардии «Ратник» (Архангельск).

В состав сборной Тульской области вошли спортсмены спортивных клубов «Магура» и «Юнити». Ребята показали хорошие результаты. По итогам соревнований Сергей Арбузов в весовой категории 95 кг и Станислав Растащенов в категории 70 кг заняли первое место. Александр Маркин в категории 95 кг завоевал третье место.

Сергей Арбузов также был отмечен призом за лучшую технику.

Подготовили наших спортсменов Павел Турбин, Сергей Арбузов, Андрей Рюмшин и Илья Герасименко.

Почетными гостями турнира стали президент ассоциации «Братство краповых беретов «Витязь», герой России, полковник Сергей Иванович Лысюк, Олимпийский чемпион по боксу, чемпион мира Александр Поветкин, чемпион мира по боксу Денис Лебедев, актеры Иван Краско и Сергей Селин.