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Сегодня туляки смогут увидеть «кровавую» Луну

Сегодня туляки смогут увидеть «кровавую» Луну

Лучше всего наблюдать ее с 17.00 до 18.28.

Сегодня, 31 января, туляки смогут увидеть редкое астрономическое явление — «кровавую» Луну. В этот день суперлуние совпадет с полным затмением спутника. Луна окрасится в кровавый ярко-бурый цвет, а ее диаметр увеличится визуально почти на десятую часть диска.

Лучше всего наблюдать это явление с 17.00 до 18.28. Ярко-бурая окраска будет сходить с Луны постепенно, по мере ее выхода из земной тени.

Небесное шоу смогут наблюдать жители почти всей России, лучшие ракурсы обещают Дальнему Востоку.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:31 +2
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