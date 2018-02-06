В Туле есть светофоры, которые находятся в частной собственности

Фото Дмитрия Дзюбина.

Не знали? А вот жители Малевки на Новомосковском шоссе теперь знают.

Почему светофор на Новомосковском шоссе регулируется человеком, сидящим на КПП? Этот вопрос давно волнует жителей тульской деревни Малевка (улицы Рябиновая, Сиреневая и другие).

По словам жителей, светофор на Новомосковском шоссе, 13 работает не в автоматическом режиме, а по воле «Спецавтохозяйства», включается только в случае, если спецтехника или сотрудники заезжают или выезжают с территории «САХ». На самом деле, светофор действительно включают-выключают для того, чтобы обеспечить заезд колонны крупной техники на территорию предприятия.

– Нам, жителям деревни Малевка, это крайне неудобно, так как приходится стоять на светофоре по 15−20, а то и 30 минут, а для нас это единственный выезд! Убедительно просим, рассмотреть работу данного светофора, – написали жители на форуме портала правительства региона.

Вот что им ответил Андрей Нагайцев, заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы:

– Данный светофорный объект не состоит на балансе администрации города Тулы и является частной собственностью АО «Спецавтохозяйство».

Коротко и ясно. Кстати, как стало известно Myslo, в городе есть как минимум еще один частный светофор, не стоящий на балансе города: это объект на улице Чмутова.

Это так любой светофор можно заиметь в собственность? Myslo запросил комментарий администрации Тулы по этому вопросу.

Продолжение темы и ответ администрации здесь.