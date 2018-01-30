новости
новости
Регистрация
«Упрдор» о тройном ДТП на М-2: Дорожное покрытие было в нормативном состоянии
Фото Дмитрия Дзюбина.

«Упрдор» о тройном ДТП на М-2: Дорожное покрытие было в нормативном состоянии

В аварии пострадали два человека.

В ФКУ «Упрдор Москва-Харьков» прокомментировали состояние дорожного покрытия участка трассы М-2, где произошло тройное ДТП с участием двух фур и легковушки. Напомним, авария случилась около 13.00 недалеко от деревни Струково.

Галерея
Под Тулой произошло серьезное ДТП с двумя фурами и легковушкой, Фото: 1
Под Тулой произошло серьезное ДТП с двумя фурами и легковушкой, Фото: 2
Под Тулой произошло серьезное ДТП с двумя фурами и легковушкой, Фото: 3
Под Тулой произошло серьезное ДТП с двумя фурами и легковушкой, Фото: 4
Под Тулой произошло серьезное ДТП с двумя фурами и легковушкой, Фото: 5
Под Тулой произошло серьезное ДТП с двумя фурами и легковушкой, Фото: 6
Под Тулой произошло серьезное ДТП с двумя фурами и легковушкой, Фото: 7
Под Тулой произошло серьезное ДТП с двумя фурами и легковушкой, Фото: 8
Под Тулой произошло серьезное ДТП с двумя фурами и легковушкой, Фото: 9
Под Тулой произошло серьезное ДТП с двумя фурами и легковушкой, Фото: 10
Под Тулой произошло серьезное ДТП с двумя фурами и легковушкой, Фото: 11
Под Тулой произошло серьезное ДТП с двумя фурами и легковушкой, Фото: 12
Под Тулой произошло серьезное ДТП с двумя фурами и легковушкой, Фото: 13
Под Тулой произошло серьезное ДТП с двумя фурами и легковушкой, Фото: 14
Под Тулой произошло серьезное ДТП с двумя фурами и легковушкой, Фото: 15
Под Тулой произошло серьезное ДТП с двумя фурами и легковушкой, Фото: 16
показать все фотографии

– На участке ДТП дорожное покрытие находилось в нормативном состоянии. На момент аварии неблагоприятных погодных условий не отмечалось. Со стороны сотрудников ГИБДД претензий к дорожным службам нет, — отметила пресс-служба организации.

В аварии пострадали два человека. Обстоятельства ДТП выясняются.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 17:50 +1
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тульская область
Прочее
пострадавшиеУпрдордорожная служба

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Из-за долгов УК целый микрорайон Тулы может остаться без тепла и горячей воды
Из-за долгов УК целый микрорайон Тулы может остаться без тепла и горячей воды
Серия убийств пенсионеров в Туле: Присяжные признали братьев виновными
Серия убийств пенсионеров в Туле: Присяжные признали братьев виновными
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.