Фото Дмитрия Дзюбина.
«Упрдор» о тройном ДТП на М-2: Дорожное покрытие было в нормативном состоянии
В аварии пострадали два человека.
В ФКУ «Упрдор Москва-Харьков» прокомментировали состояние дорожного покрытия участка трассы М-2, где произошло тройное ДТП с участием двух фур и легковушки. Напомним, авария случилась около 13.00 недалеко от деревни Струково.
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– На участке ДТП дорожное покрытие находилось в нормативном состоянии. На момент аварии неблагоприятных погодных условий не отмечалось. Со стороны сотрудников ГИБДД претензий к дорожным службам нет, — отметила пресс-служба организации.
В аварии пострадали два человека. Обстоятельства ДТП выясняются.
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