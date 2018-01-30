«Упрдор» о тройном ДТП на М-2: Дорожное покрытие было в нормативном состоянии

Фото Дмитрия Дзюбина.

В ФКУ «Упрдор Москва-Харьков» прокомментировали состояние дорожного покрытия участка трассы М-2, где произошло тройное ДТП с участием двух фур и легковушки. Напомним, авария случилась около 13.00 недалеко от деревни Струково.

– На участке ДТП дорожное покрытие находилось в нормативном состоянии. На момент аварии неблагоприятных погодных условий не отмечалось. Со стороны сотрудников ГИБДД претензий к дорожным службам нет, — отметила пресс-служба организации.

В аварии пострадали два человека. Обстоятельства ДТП выясняются.