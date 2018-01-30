Из-за долгов УК целый микрорайон Тулы может остаться без тепла и горячей воды

О возможных кардинальных мерах со стороны ООО «Газпром межрегионгаз Тула» жители многоквартирных домов узнали буквально на днях. На подъездах появились листовки, извещающие о том, что с 1 февраля отопление может быть отключено.

Приводим текст объявления:

«С 1 февраля будет произведена вынужденное прекращение подачи тепла в системы отопления дома и горячее водоснабжение в связи с прекращением» ООО «Газпром межрегионгаз Тула» подачи природного газа на нашу котельную. Срок возобновления подачи тепла и горячего водоснабжения не известен, так как управляющая компания не оплачивает потребленные вашим МКД ресурсы, что в свою очередь не дает нам оплатить потребленный газ.

На данный момент управляющая компания задерживает оплату на три месяца.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства».

Подписано письмо ООО «Энергоресурс», отвечающей за крышную котельную в микрорайоне Петровский квартал.

В управляющей компании «Новый квартал» подтвердили, что долг есть. На вопрос же: «Откуда он взялся?» заявили, что во всем виноваты сами жители, которые не платят по счетам и копят долги. А отсюда и долги у УК перед ресурсниками.

Будет ли как-то решаться вопрос с погашением долга и недопущением остановки подачи ресурса добропорядочным пользователям, в управляющей компании не уточнили. Лишь добавили: «Вот если 1 февраля трубы начнут остывать, тогда и звоните. Сейчас-то о чем разговаривать – батареи же теплые!»

Также в УК заявили, что вывесили списки должников на подъездах, чтобы жители знали своих «героев».

Однако в случае отключения отопления и горячей воды будут нарушены права добросовестных жильцов, не имеющих долгов по оплате коммунальных услуг. Как в этом случае УК будет решать вопрос, пока неизвестно.