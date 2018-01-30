Косогорский металлургический завод заплатит 20 тысяч рублей штрафа за мощный выброс

Фото очевидца.

Происшествие случилось в декабре 2017 года.

ПАО «Косогорский металлургический завод» выплатит 20 тысяч рублей штрафа за мощный выброс. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Напомним, тульская природоохранная прокуратура проверила информацию о выбросе загрязняющих веществ с КМЗ.

В ходе проверки установлено, что 28 декабря в доменном цехе предприятии эксплуатировались комплексы доменных печей № 2 и № 3. В указанные сутки на рудном дворе осуществлялась выгрузка поступившего сырья, в том числе 48 вагонов с железорудными окатышами.

Установлено, что завод не обеспечил должное пылеподавление при выгрузке железорудных окатышей, предусмотренное действующими технологическими инструкциями.

Это повлекло выброс вредных веществ в атмосферный воздух, в результате которого образовалось облако рыже-бурого цвета, распространившееся на прилегающую территорию завода.

Помимо штрафа, также генеральному директору предприятия внесено представление об устранении нарушений законодательства об охране окружающей среды.