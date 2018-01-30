новости
новости
Регистрация
Косогорский металлургический завод заплатит 20 тысяч рублей штрафа за мощный выброс
Фото очевидца.

Косогорский металлургический завод заплатит 20 тысяч рублей штрафа за мощный выброс

Происшествие случилось в декабре 2017 года.

ПАО «Косогорский металлургический завод» выплатит 20 тысяч рублей штрафа за мощный выброс. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Напомним, тульская природоохранная прокуратура проверила информацию о выбросе загрязняющих веществ с КМЗ.

В ходе проверки установлено, что 28 декабря в доменном цехе предприятии эксплуатировались комплексы доменных печей № 2 и № 3. В указанные сутки на рудном дворе осуществлялась выгрузка поступившего сырья, в том числе 48 вагонов с железорудными окатышами.

Установлено, что завод не обеспечил должное пылеподавление при выгрузке железорудных окатышей, предусмотренное действующими технологическими инструкциями.

Это повлекло выброс вредных веществ в атмосферный воздух, в результате которого образовалось облако рыже-бурого цвета, распространившееся на прилегающую территорию завода.

Помимо штрафа, также генеральному директору предприятия внесено представление об устранении нарушений законодательства об охране окружающей среды.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:31 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Косогорский металлургический заводмощный выброспрокуратураштраф

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Новомосковске пропала 81-летняя женщина
В Новомосковске пропала 81-летняя женщина
Туляков приглашают присоединиться к акции ГИБДД «Пристегнись, Россия!»
Туляков приглашают присоединиться к акции ГИБДД «Пристегнись, Россия!»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.