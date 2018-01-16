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Названа причина мощного выброса на Косогорском металлургическом заводе
Фото очевидца.

Названа причина мощного выброса на Косогорском металлургическом заводе

Происшествие случилось в декабре 2017 года.

Тульская природоохранная прокуратура проверила информацию о мощном выбросе загрязняющих веществ с ПАО «Косогорский металлургический завод».

В ходе проверки установлено, что 28 декабря в доменном цехе предприятии эксплуатировались комплексы доменных печей № 2 и № 3. В указанные сутки на рудном дворе осуществлялась выгрузка поступившего сырья, в том числе 48 вагонов с железорудными окатышами.

Установлено, что завод не обеспечил должное пылеподавление при выгрузке железорудных окатышей, предусмотренное действующими технологическими инструкциями.

Это повлекло выброс вредных веществ в атмосферный воздух, в результате которого образовалось облако рыже-бурого цвета, распространившееся на прилегающую территорию завода.

По результатам проверки в отношении КМЗ возбуждено дело об административном правонарушении, которое направлено на рассмотрение в Управление Росприроднадзора по Тульской области.

Генеральному директору завода внесено представление об устранении нарушений законодательства об охране окружающей среды. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:31 +7
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