В Новомосковске пропала 81-летняя женщина
К поискам пропавшей присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».
В Тульской области разыскивают пропавшую женщину. 81-летняя Мария Егоровна Романенкова (Гришина) ушла 27 января из дома в Новомосковске и до сих пор не вернулась.
Особые приметы: немного вваливается губа
Приметы: рост 165 см, нормальное телосложение, волосы седые короткие, глаза карие
Была одета: серое пальто, черная шапка, черные сапоги на белой платформе, юбка коричневая, черные перчатки и шарф
С собой: коричневая сумка.
Нуждается в медицинской помощи! Возможна потеря памяти.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей женщины, сообщите по телефонам:
8 (800)700−54−52, 112 или 02.
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