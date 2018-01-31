В Новомосковске пропала 81-летняя женщина

В Тульской области разыскивают пропавшую женщину. 81-летняя Мария Егоровна Романенкова (Гришина) ушла 27 января из дома в Новомосковске и до сих пор не вернулась.

Особые приметы: немного вваливается губа

Приметы: рост 165 см, нормальное телосложение, волосы седые короткие, глаза карие

Была одета: серое пальто, черная шапка, черные сапоги на белой платформе, юбка коричневая, черные перчатки и шарф

С собой: коричневая сумка.

Нуждается в медицинской помощи! Возможна потеря памяти.