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Какие управляющие компании Тулы не чистят снег и не сбивают сосульки
Это выяснилось в ходе совместного рейда ГЖИ и УАТН по контролю состояния придомовых территорий.
29 января сотрудники управления по административно-техническому надзору совместно с сотрудниками Государственной жилищной инспекции Тульской области обследовали 133 придомовые территории в Туле.
Выявлено 24 нарушения содержания придомовой территории:
- сосульки (УК «УЖХ» — ул. Мира, 50, 52а; УК «Комсервис» — ул. Мартеновская, 21; УК «Ремстройсервис» — ул. Гайдара, 7, 14; УК «Ремжилхоз» — ул. Мартеновская, 15, 17).
- снег и наледь (УК «Альянс» — ул. Фр. Энгельса, 54; ул. Первомайская, 14, 14а; ул. Л. Толстого, 146; УК «УЖХ» — ул. Седова, 43, ул. Болдина, 4; УК «Домсервис» — ул. Дм. Ульянова, 10; УК «Проспект» — ул. М. Тореза, 7; УК «ОМД» — ул. М. Тореза, 3; УК «Астек» — ул. М. Тореза, 7а; УК «Арсенал» — ул. Михеева, 6; ул. Демьянова, 45а, ул. Н. Руднева, 50; УК «Башенка» — ул. Буденного, 94; УК «Строймакс» — ул. Новомосковская, 11, ул. Староникитская, 105; УК «РЭМС» — ул. Новомосковская, 7,13).
Обследовано 29 контейнерных площадок, 31 прилегающая территория хозсубъектов.
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