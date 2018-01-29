Погода в Туле 30 января: потепление, снег и облачность

Фото из архива MySLO

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе будет облачно.

Временами снег, возможно сильный (по данным сайта Метеоинфо – до 5 мм). Ветер южный, юго-западный, умеренный – до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – до -7 градусов, днём возможна оттепель до +3. Атмосферное давление низкое – 730-735 мм рт. ст.