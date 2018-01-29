Цирк братьев Запашных привез в Тулу «Эмоции...»

Фото и видео Дмитрия Дзюбина.

Смех, опасения, восхищение, волнение, радость, удивление, восторг... Стартовавшее в субботу, 27 января, в Тульском цирке шоу братьев Запашных дарит зрителю самые яркие и незабываемые эмоции. По окончании представления действительно хочется обсуждать его, делиться впечатлениями и рассказывать о нем всем, кто еще не видел.

«Эмоции...» – именно так называется шоу, с которым в этот раз приехали в Тулу братья Запашные. Это классический дивертисмент, в котором практически каждый из 12 разнообразных номеров – целый аттракцион, претендующий стать гвоздем программы.

Цирк – это искусство для глаз, поэтому каждый зритель приходит на представление с единственной целью – получить новые впечатления. В данном случае их разнообразие подчеркивается не только широким арсеналом номеров, но и палитрой цвета костюмов и световых эффектов.

Сиреневый, зеленый, желтый, красный, черный... каждое следующее выступление имеет свою гамму оттенков, которые добавляют зрелищности происходящему на манеже.

Аскольд Запашный – Программа «Эмоции...» включает в себя как классические элементы, состоящие из выступлений артистов, связанных между собой клоунской репризой, так и синтетические жанры с героями и сюжетом, – рассказывает художественный руководитель Аскольд Запашный. – В данном случае это клоунское трио, олицетворяющее собой краски: черная и белая, как основа наших эмоций, но они без дополнительных цветов не выражают всю полноту наших впечатлений. Поэтому третий персонаж – это смешение остальных красок, он привносит нужные оттенки.

Великолепные воздушные акробаты, поражающие зрителя сложностью трюков и работающие буквально на грани, заставляют зрителя переживать и внимательно следить за каждым действием, а по окончании разражаться бурей восторженных аплодисментов.

Шустрые пудели Елены Петриковой, выступающей в фиолетовом цвете, дарят зрителям невероятно добрый и смешной номер.

Когда на манеж выходит Елена Бараненко с попугаями, арена окрашивается в зеленые цветы. Пернатые удивляют сообразительностью и заставляют восхищаться своими умениями.

Но большинство зрителей, пришедших на шоу Цирка братьев Запашных, ждут выхода на арену именно Аскольда и Эдгарда. Дрессированные тигры и львы – это визитная карточка Запашных, но не стоит забывать, что они еще профессиональные жонглеры, прекрасные наездники-вольтижеры и джигитовщики.

Именно в шоу «Эмоции...» зрителям предлагается в этом убедиться еще раз. Золотой номер «Эллада» совмещает несколько жанров — групповое жонглирование, джигитовку, конный вольтиж, а также уникальный трюк Эдгарда Запашного, внесенный в Книгу рекордов Гиннесса в 2011 году: Эдгард выезжает на манеж, стоя на двух лошадях, подхватывает на руки акробатку, которая встает ему на плечи, обвивается кольцом вокруг шеи, после чего делает стойку на руках у него на голове.

– Цирк – это искусство, демонстрирующее достижения человеческого тела, а также взаимоотношения человека и животного. Восхищение и одновременно переживание за артиста – это основное, за чем приходит зритель в цирк. Если человек пришел и не получил никаких эмоций, значит, это плохое представление, – уверен Аскольд Запашный. – Хороший цирк – это всегда острые эмоции, где артисты бросают вызов самим себе и делают то, чего не делают другие. Это работа на грани человеческих возможностей. Именно за этим и приходят зрители – они хотят стать свидетелями того, о чем потом будут с удовольствием рассказывать.

Но какими бы прекрасными ни были артисты, все без исключения ждут яркого аккорда шоу – хищников. И вот на арене Запашные в оранжевых с черными полосами костюмах, окруженные тиграми и львами... В зале непроизвольно становится тише, зрители стараются не отвлекать опасных животных.

Грациозные огромные кошки при выполнении трюков двигаются не спеша, что дает возможность зрителям понаблюдать за их движениями и восхититься их грацией. Нет ощущения подавления животных со стороны дрессировщиков. Они ведут себя свободно, и более всех этим пользуется лев. Каждый раз по возвращении на место он не забывает пообщаться с соседями – белым львом и тигром.

Но трюковая часть аттракциона Запашных уникальна: Аскольд на белом льве делает прыжок, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса, Эдгард качается на тросе, как на гамаке, когда через него перепрыгивает тигрица. Но особенно зрелищно, когда лев аккуратно, как домашняя кошка, берет мясо с короткой палочки, которую Аскольд держит во рту.

– Хлеба и зрелищ – вот чего хочет человек от цирка. Он хочет удивляться, и мы даем ему такую возможность, – добавляет Аскольд Запашный. – В какой-то степени большим потенциалом удивлять обладает кино, но цирк честнее. Как жанр цирк может все. Он воспитывает нацию и дает возможность гордиться достижениями своих соотечественников. В тяжелые времена цирк пробивал «железный занавес» и границы, воодушевлял солдат на фронте, люди из коллектива летали с выступлениями в Сирию. Что может человека вновь заставить улыбаться и чувствовать жизнь? Искусство, которым является цирк. А качественное искусство всегда оставляет след в душе человека.

впечатления зрителей

Татьяна и Оксана Мосоловы.

– Акробаты не оставили нас равнодушными, очень удивились, когда после выступления жонглеров, оказалось, что среди них были Запашные. Мы семь лет назад были на их выступлении, но и тогда они выступали только с тиграми и львами. Сегодня мы увидели их в другом образе. Шоу вызывает огромное количество эмоций, руки так и чесались хлопать. Мы всей семьёй пришли на представление и все остались довольны, так что теперь будем рекомендовать его всем своим друзьям.

Елена Кун с дочерью Варей, 2 года.

– С появлением детей стала чаще ходить в цирк. Если вспомнить другие представления, на которых удалось побывать, то Запашные не идут ни в какое сравнение. Эмоции переполняют. Яркое шоу, которое хочется увидеть еще!

Оксана и Денис Поцелуевы с дочерью Марией.

– Необыкновенное шоу, в котором удивило всё: от костюмов до сложных номеров. Мы в восторге! Запомнились больше всего сильные руки мужские и женские. Номера сложные и хочется поблагодарить артистов за подаренные нам эмоции!