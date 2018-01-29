После расправы над мужем тулячка скрывалась в Московской области

По некоторым данным, тело мужчины нашли только спустя несколько дней после убийства.

Вечером 22 января 2018 года в одной из квартир Плавска на ул. Орлова было обнаружено тело 33-летнего мужчины с колото-резаным ранением живота.

По версии следствия, в период с 16 по 22 января в своей квартире 30-летняя женщина в ходе ссоры ударила мужа ножом. От полученного повреждения потерпевший скончался на месте.

Как стало известно Myslo, супруги, хоть и состояли в законном браке, уже несколько лет не жили вместе. Муж лишь изредка навещал жену.

В день убийства мужчина пришел к жене пьяным, после чего между ними завязалась бытовая ссора.

Женщина нанесла мужу смертельное ранение и покинула квартиру. Решив скрыться, она уехала в другой город (по некоторым данным, в Московскую область), из-за этого некоторое время преступление оставалось нераскрытым.

Однако в результате совместных действий сотрудников региональных управлений следственного комитета и УМВД подозреваемую задержали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время женщине предъявлено обвинение в совершении убийства, её заключили под стражу.

По данным источника Myslo, женщина раскаивается в содеянном и говорит, что не хотела убивать.

Также известно, что у обвиняемой есть двое детей от разных браков, которые проживали со своими отцами.