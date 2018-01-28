Фото Алексея Пиряева.
Тульские коммунальщики переходят на режим повышенной готовности
По сообщениям синоптиков, на Тулу надвигается мощный снегопад.
Тульский Центр гражданской защиты и спасательных работ направил оперативное предупреждение предприятиям, организациям города и управляющим компаниям.
В документе подчеркивается, что в связи с ухудшением погодных условий необходимо своевременно принимать меры по очистке территории от снега и оперативно реагировать на возникающие аварийные ситуации.
В случае аварийных ситуаций туляки могут обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу: 47−20−34, 1391.
Также по телефонам ЕДДС туляки могут сообщать о местах неудовлетворительного состояния дорог, тротуаров, дворовых территорий, неубранном снеге.
Другие статьи по темам
Место