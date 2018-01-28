Туляки: На «Педуниверситете» второй день не работает светофор!

Фото очевидцев.

По сообщениям наших читателей, сейчас главная задача пешеходов - перейти дорогу до рынка «Южный» и остаться в живых.

В областной столице уже второй день на пересечении проспекта Ленина и ул. Н. Руднева не работает светофор. И если в субботу у пешеходного перехода в районе остановки «Педуниверситет» желтый сигнал еще мигал, то уже сегодня последняя надежда хоть как-то привлечь внимание автомобилистов развеялась как дым.

В Единой дежурно-диспетчерской службе рассказали, что информация о неработающем светофоре была получена еще вчера и направлена в городскую администрацию. Правда, сроки окончания ремонта назвать отказались.

В региональном Управлении ГИБДД нас заверили, что на место уже выехал экипаж и до момента починки светофора регулировать движение будут сотрудники Госавтоинспекции.

Однако разгневанные туляки же утверждают, что дорога до рынка «Южный» сейчас превратилась в полосу препятствий: опасный переход никто не регулирует, а автомобилисты напрочь отказываются пропускать пешеходов.