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Туляки: На «Педуниверситете» второй день не работает светофор!
Фото очевидцев.

Туляки: На «Педуниверситете» второй день не работает светофор!

По сообщениям наших читателей, сейчас главная задача пешеходов - перейти дорогу до рынка «Южный» и остаться в живых.

В областной столице уже второй день на пересечении проспекта Ленина и ул. Н. Руднева не работает светофор. И если в субботу у пешеходного перехода в районе остановки «Педуниверситет» желтый сигнал еще мигал, то уже сегодня последняя надежда хоть как-то привлечь внимание автомобилистов развеялась как дым.

В Единой дежурно-диспетчерской службе рассказали, что информация о неработающем светофоре была получена еще вчера и направлена в городскую администрацию. Правда, сроки окончания ремонта назвать отказались.

В региональном Управлении ГИБДД нас заверили, что на место уже выехал экипаж и до момента починки светофора регулировать движение будут сотрудники Госавтоинспекции. 

Однако разгневанные туляки же утверждают, что дорога до рынка «Южный» сейчас превратилась в полосу препятствий: опасный переход никто не регулирует, а автомобилисты напрочь отказываются пропускать пешеходов. 

Автор: Юлия Гришина, вчера, в 14:07 +13
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