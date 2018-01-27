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В Туле прошла городская Спартакиада трудовых коллективов
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В Туле прошла городская Спартакиада трудовых коллективов

Мероприятие состоялось в физкультурно-оздоровительном комплексе посёлка Ленинский.

Спартакиада – один из способов популяризации физической культуры и спорта среди населения Тулы, привлечения трудящихся к регулярным занятиям спортом, пропаганды здорового образа жизни и улучшения физкультурно-массовой и работы в трудовых коллективах.

В программе соревнований Спартакиады прошли турниры по шашкам, плаванию, домино, дартсу, настольному теннису, а также состоялась комбинированная эстафета.

В соревнованиях принимали участие команды свыше 15 тульских предприятий, а также сотрудники органов исполнительной власти Тульской области и силовых ведомств.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:47 +1
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