В Туле прошла городская Спартакиада трудовых коллективов

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Спартакиада – один из способов популяризации физической культуры и спорта среди населения Тулы, привлечения трудящихся к регулярным занятиям спортом, пропаганды здорового образа жизни и улучшения физкультурно-массовой и работы в трудовых коллективах.

В программе соревнований Спартакиады прошли турниры по шашкам, плаванию, домино, дартсу, настольному теннису, а также состоялась комбинированная эстафета.

В соревнованиях принимали участие команды свыше 15 тульских предприятий, а также сотрудники органов исполнительной власти Тульской области и силовых ведомств.