Туляк, зарезавший собутыльника в гараже, проведёт 7,5 лет в колонии

Чтобы скрыть следы преступления, убийца оттащил труп за территорию гаражного кооператива.

Приговором Привокзального районного суда 45-летний ранее судимый житель поселка Косая Гора осужден за убийство. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Судом установлено, что 5 марта прошлого года между преступником и его знакомым после распития спиртного в гаражном кооперативе произошла ссора.

Злоумышленник нанес собутыльнику множественные удары ножом, от которых тот скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина оттащил труп потерпевшего за территорию гаражного кооператива.

Суд приговорил убийцу к лишению свободы сроком на 7,5 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.