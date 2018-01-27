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Погода в Туле 28 января: облачно, снежно и ветрено
Фото из архива MySLO

Погода в Туле 28 января: облачно, снежно и ветрено

Синоптики обещают гололедицу и мороз. Давление в норме.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в регионе будет облачно.

Ожидается небольшой, местами умеренный снег (по данным сайта Метеоинфо – до 3 мм). На дорогах местами гололедица. Ветер южной четверти, 6-11 м/с, днем местами порывы до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -11 до -6, днём – от -7 до -2 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы – 755-760 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 09:00 +7
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