Погода в Туле 28 января: облачно, снежно и ветрено

Фото из архива MySLO

Синоптики обещают гололедицу и мороз. Давление в норме.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в регионе будет облачно.

Ожидается небольшой, местами умеренный снег (по данным сайта Метеоинфо – до 3 мм). На дорогах местами гололедица. Ветер южной четверти, 6-11 м/с, днем местами порывы до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -11 до -6, днём – от -7 до -2 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы – 755-760 мм рт. ст.