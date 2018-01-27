Житель Новомосковска, избивший и ограбивший свою мать, сядет на скамью подсудимых

Мужчина обвиняется в двух грабежах и двух разбоях. Уголовное дело направлено в суд.

Заместитель прокурора Новомосковска утвердил заключение по обвинению 42-летнего местного жителя в совершении двух грабежей и двух разбоев. Во всех случаях потерпевшей стала 65-летняя мать злоумышленника.

В июне прошлого года, находился в состоянии алкогольного опьянения, мужчина потребовал у матери деньги, но получил отказ. Несколько раз ударив пожилую женщину по лицу, он забрал у неё сто рублей и скрылся. Спустя месяц ситуация повторилась – причиной стали 200 рублей.

В августе пьяный злоумышленник избил собственную мать металлической кастрюлей, причинив ей кровоподтек правой щеки. Добычей стали всё те же злополучные сто рублей. Спустя неделю мужчина, требуя деньги на выпивку, порезал матери руку осколком керамического стакана. Злоумышленник находится под стражей, уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.