Какие улицы Тулы останутся без света 26 января
Специалисты «Тулгорэлектросетей» сообщают о плановых работах.
С 9 до 16 часов отключения пройдут по следующим адресам:
- Мясново: 7-й пр-д, 63, 76, 63-а,
- 8-й пр-д, 75, 77,
- ул. Рогова, 35,
- ул. Менделеевская, 13,
- ул. Металлургов, 22, 22-а,
- ул. Чаплыгина, 1, 4, 13,
- д. Ивановка,
- ул. Карпова, 31-57 (нечётн), 28-70 (чётн),
- ул. Кобзева, 41-81 (нечётн), 33-84 (чётн),
- ул. Капитана Громова, 36-46 (чётн),
- 9-й пр-д, 48-58, 58-б, 60-б (чётн), 53-65 (нечётн),
- 10-й пр-д, 59-89 (нечётн),
- 54-72 (чётн),
- 11-й пр-д, 57-79 (нечётн), 62-86 (чётн),
- 13-й пр-д, 17-19,
- 19-й пр-д, 1,
- пос. Михалково: ул. Карбышева, 29-39 (нечётн.),
- ул. Белоусова, 54-64 (чётн.),
- пр-д Школьный, 1-43 (нечётн.),
- ул. Яснополянская, 4-50 (чётн.), 13-57 (нечётн.),
- ул. Белобородова, 1-17.
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