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Какие улицы Тулы останутся без света 26 января

Какие улицы Тулы останутся без света 26 января

Специалисты «Тулгорэлектросетей» сообщают о плановых работах.

С 9 до 16 часов отключения пройдут по следующим адресам:

  • Мясново: 7-й пр-д, 63, 76, 63-а,
  • 8-й пр-д, 75, 77,
  • ул. Рогова, 35,
  • ул. Менделеевская, 13,
  • ул. Металлургов, 22, 22-а,
  • ул. Чаплыгина, 1, 4, 13,
  • д. Ивановка,
  • ул. Карпова, 31-57 (нечётн), 28-70 (чётн),
  • ул. Кобзева, 41-81 (нечётн), 33-84 (чётн),
  • ул. Капитана Громова, 36-46 (чётн),
  • 9-й пр-д, 48-58, 58-б, 60-б (чётн), 53-65 (нечётн),
  • 10-й пр-д, 59-89 (нечётн),
  • 54-72 (чётн),
  • 11-й пр-д, 57-79 (нечётн), 62-86 (чётн),
  • 13-й пр-д, 17-19,
  • 19-й пр-д, 1,
  • пос. Михалково: ул. Карбышева, 29-39 (нечётн.),
  • ул. Белоусова, 54-64 (чётн.),
  • пр-д Школьный, 1-43 (нечётн.),
  • ул. Яснополянская, 4-50 (чётн.), 13-57 (нечётн.),
  • ул. Белобородова, 1-17.
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:54 +3
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