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В Тульской области стартовала декларационная кампания 2018 года

В Тульской области стартовала декларационная кампания 2018 года

В начале 2018 года стартовала декларационная кампания, которая продлится до 3 мая 2018 года.

Налоговые инспекции уже приступили к приему деклараций о доходах, полученных физическими лицами в 2017 году.

Отчитаться гражданам о доходах за 2017 год необходимо не позднее 3 мая 2018 года в следующих случаях:

  • при получении дохода от продажи имущества, имущественных прав (продажа квартиры, находившейся в собственности менее минимального срока владения/переуступка права требования);
  • при получении подарков в виде недвижимости, транспортных средств, акций, долей, паев от физических лиц, не являющихся близкими родственниками;
  • при получении дохода в виде вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров и договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам найма или договорам аренды любого имущества,
  • при получении выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей и других, основанных на риске игр;
  • при получении дохода от источников, находящихся за пределами Российской Федерации.

Задекларировать доходы должны также индивидуальные предприниматели, частнопрактикующие нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся частной практикой. Категории налогоплательщиков, обязанных отчитаться о полученных доходах, указаны в статье 228 Налогового кодекса Российской Федерации. Обязанность дополнительно информировать налогоплательщика о том, что он вошел в категорию лиц, обязанных представить налоговую декларацию о своих доходах, на налоговые органы не возложена.

Обращаем внимание, что сумма НДФЛ, не удержанная налоговым агентом в 2016 и 2017 годах, будет уплачиваться налогоплательщиком в 2018 году на основании направляемого налоговым органом налогового уведомления. В таком случае представление налоговой декларации не требуется. Налог при этом должен быть уплачен не позднее 3 декабря 2018 года.

Налоговый агент, который не удержал у физического лица исчисленный с его доходов НДФЛ ввиду отсутствия такой возможности, обязан направить и в налоговый орган, и самому физлицу сообщение о невозможности удержать НДФЛ за 2017 год (справку по форме № 2-НДФЛ с признаком «2») не позднее 1 марта 2018 года. С указанными справками налогоплательщик может ознакомиться в интерактивном сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Порядок подключения к указанному интерактивному сервису размещен на сайте Федеральной налоговой службы nalog.ru.

Представить декларацию можно любым удобным для себя способом: на бумажном носителе, посетив налоговую инспекцию, или почтовым отправлением с описью вложения, а также в электронном виде. Пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» могут представить декларацию через сервис. посредством данного ресурса.

Значительно сэкономить время для подготовки декларации по форме 3 — НДФЛ позволит программа «Декларация 2017», которая размещена на сайте ФНС России.

Обращаем внимание, что граждане, представляющие налоговую декларацию за 2017 год исключительно с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ, могут представить декларацию в любое время в течение всего 2018 года, не ограничиваясь сроком 3 мая. При этом налогоплательщик, заявивший в налоговой декларации за 2017 год как доходы, подлежащие декларированию, так и право на налоговые вычеты, обязан представить такую декларацию в установленный срок — не позднее 3 мая 2018 года.

Декларация по НДФЛ представляется в налоговый орган по месту учёта (месту жительства физического лица).

Адрес, телефоны и точное время работы вашей инспекции можно узнать в разделе «Контакты и обращения» на сайте ФНС России. Записаться на прием в инспекцию можно через интернет, используя сервис сайта налоговой службы «Онлайн-запись на прием в инспекцию».

вчера, в 15:30 0
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