Туляки сами решают, как благоустроить свой двор

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В рамках реализации программы «Формирование современной городской среды» в Туле проводятся встречи с жителями, участвующими в программе в 2018 году.

Сегодня, 25 января, первый заместитель главы администрации города Тулы Владислав Галкин провел встречу с активом и старшим по дому №2 по ул. Дм. Ульянова в Советском территориальном округе.

Так, жители уже определились с перечнем работ, которые необходимо выполнить на их дворовой территории — асфальтирование, установка лавочек и урн. Кроме того, они подтвердили готовность софинансировать дополнительные виды работы — устройство парковочных карманов. Работы будут проводиться в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

По словам жителей, решение об участии в программе они приняли после того, как увидели результат работ в соседнем дворе. Напомним, работы по благоустройству дворовой территории по ул. Дм. Ульянова, 4-6 проводились по программе «Формирование современной городской среды» в 2017 году. Также жителями намечен план работ на предстоящие апрельские субботники — в целях озеленения своей территории, они планируют высадить саженцы липы и клена.

Напомним, что в администрации города принято постановление о порядке проведения процедуры голосования по проектам благоустройства городских территорий в соответствии с программой «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы».

Свои идеи горожане могут направлять в главные управления по территориальным округам или на адрес электронной почты gorsreda@cityadm.tula.ru до конца января.

В Туле реализуется программа «Формирование комфортной городской среды». В прошлом году в городе по программе благоустроено 163 дворовые территории и 17 территорий общего пользования.