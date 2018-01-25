Какие трассы Тульской области самые опасные

В 2017 году в регионе произошло 2279 ДТП, в которых 304 человека погибли и 3002 получили ранения. Почему дороги становятся смертельно опасными?

Максимальное количество аварий происходит на федеральных трассах. В 2017 году трасса М-2 «Крым» стала «рекордсменом» по числу ДТП, на ней произошло 237 аварий с пострадавшими.



Александр Рубан, зам. начальника отдела надзора

УГИБДД России по Тульской области:

— На трассе М-2 «Крым» аварийность всегда больше, потому что половина трассы, а именно со 162-го по 304-й км, находится в третьей технической категории, т. е. потоки на ней не разделены. На эти километры приходится большее количество аварий. Проблемной остается автодорога «Тула-Новомосковск». Нагрузка и интенсивность на ней давно превышают допустимые нормы. Даже новое направление не сильно разгрузило поток: основная масса автомобилей утром и вечером передвигается по-прежнему из Тулы в Новомосковск и обратно по привычному пути.

Кроме того, при такой интенсивности на некоторых участках, в том числе самом аварийном в Сер­гиевском, есть проблемы с обслуживанием дороги. Освещение работает с перебоями, поэтому дорога становится особенно опасной.

В список самых аварийных в этом году попали автодороги «Лопатково-Ефремов» и «Н. Клейменово-Ясногорск-Мордвес». Обе соединяют две федеральные трассы, поэтому поток на них увеличился. На дороге «Лопатково-Ефремов» поток машин с каждым годом тоже становится больше. Все потому, что она позволяет объехать платные участки на М-4. А между тем дорога «Лопатково-Ефремов» относится к третьей категории, без разделения потоков.

Если на федеральных дорогах ситуация предсказуема, то в черте Тулы список опасных участков в сравнении с прошлым годом сильно изменился. Например, самый аварийный по итогам 2016 года перекресток ул. Болотова и Кабакова сейчас вообще не значится в списках мест концентрации ДТП.

— Там был установлен светофор, благодаря этому очаг аварийности полностью ликвидирован, — говорит Александр Рубан. — Сейчас самый аварийный участок в Туле — 6−7 км автодороги «Тула-Новомосковск». И здесь та же проблема, что и на протяжении всей дороги, — максимальная загруженность, тем более что начальные километры дороги особенно импульсивны. В 2017 году увеличилось количество аварий на ул. Пролетарской и Замочной. Это направление очень популярно у туляков: удобный въезд в город с минимальным количеством светофоров. Чтобы снизить аварийность, мы предлагаем установить знак «Движение направо» со второстепенной улицы Замочной.

В целом в 2017 году показатели аварийности стали наименьшими по числу ДТП — за последние 14 лет, а по числу погибших в авариях людей за последние более чем 30 лет. Очень помогла работа системы автоматической фото- и видеофиксации. Например, в 2012 году превышение скорости было причиной каждого второго ДТП, в 2017 году быстрая езда стала причиной уже каждой 11-й аварии.

Каждый третий погибший в ДТП — пешеход

В 2017 году произошло 587 наездов на пешеходов, 96 человек погибли под колесами машин, еще 507 ранены.

— Причин аварий с пешеходами две — нарушение ПДД пешеходами и непредоставление преимущества пешеходу, — говорит начальник организационно-аналитического отдела УГИБДД УМВД России по ТО Галина Алешина. — Каждый второй наезд на пешехода происходит по его вине. Часто под колеса попадают нетрезвые люди. Из 96 погибших 37 человек были в состоянии алкогольного опьянения.

Туляки часто забывают: пешеходы тоже несут ответственность за безопасность дорожного движения.