Тульские школьники примут участие в онлайн-уроках по финансовой грамотности

Тематические вебинары будут проходить в школах областного центра до 20 апреля.

В прошлом году в Тульской области прошло 267 онлайн-уроков по финансовой грамотности, в которых приняли участие 4800 учеников из 99 школ. По словам управляющего тульским отделением Банка России Дмитрия Новикова, образовательная новинка оказалась достаточно эффективной:

Главная задача этих уроков – поделиться с ребятами знаниями в области личных финансов, страхования, налогов и других инструментов через живое общение с профессионалами финансового рынка. Занятия проходят в режиме реального времени.

Уроки финансовой грамотности учат бережно обращаться с деньгами, отстаивать свои права в случае необходимости, взвешенно принимать решения. По словам педагогов, все занятия имеют практическую направленность – после уроков ребята задумываются о своей финансовой безопасности.

Принять участие в онлайн-уроках может школа, в которой есть доступ в интернет, компьютер и проектор. Для этого необходимо заполнить заявку на официальном сайте проекта.