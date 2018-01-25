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В Тульской области определён региональный МРОТ

В Тульской области определён региональный МРОТ

Соответствующее соглашение заключено между областным правительством, Тульским областным Союзом работодателей и Тульской Федерацией профсоюзов.

С 1 января размер минимальной заработной платы для работников внебюджетного сектора экономики составляет 13520 рублей, для работников государственных и муниципальных учреждений – 11440 рублей.

После заключения регионального соглашения работодателям, осуществляющим деятельность на территории региона, предложено присоединиться к нему, либо предоставить мотивированный отказ.

Если отказ не поступит в тридцатидневный срок, региональное соглашение считается распространенным на всех работодателей и подлежит обязательному исполнению.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 19:18 +3
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