В феврале чиновники тульского правительства проведут приёмы граждан
Задать необходимые вопросы руководителям региональных министерств и служб сможет любой желающий.
Стал известен график личных приёмов граждан сотрудниками Правительства Тульской области. Они будут проходить в следующем порядке:
- 1 февраля, с 10 до 15 часов – председатель комитета Тульской области по охоте и рыболовству Алексей Королёв.
- 2 февраля, с 10 до 17 часов – главный государственный инженер-инспектор Тульской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Андрей Клещёв.
- 5 февраля, с 10 до 17 часов – заместитель министра строительства и ЖКХ Олег Дючков.
- 6 февраля, с 10 до 17 часов – заместитель председателя правительства Тульской области, министр экономического развития Григорий Лаврухин.
- 6 февраля, с 10 до 15 часов – министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Ярослав Раков.
- 8 февраля, с 10 до 15 часов – замминистра здравоохранения Татьяна Семина.
- 9 февраля, с 12 до 17 часов – начальник госжилинспекции Тульской области Алексей Бирюлин.
- 12 февраля, с 10 до 15 часов – председатель комитета Тульской области по тарифам Дмитрий Васин.
- 14 февраля, с 10 до 15 часов – министр транспорта и дорожного хозяйства Родион Дудник.
- 15 февраля, с 10 до 15 часов – заместитель министра, директор департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Инна Щербакова.
- 16 февраля, с 10 до 17 часов – министр здравоохранения Андрей Третьяков.
- 19 февраля, с 10 до 17 часов – министр имущественных и земельных отношений Михаил Пантелеев.
- 20 февраля, с 10 до 12 часов – заместитель губернатора Тульской области Александр Сорокин.
- 21 февраля, с 10 до 15 часов – министр образования Оксана Осташко.
- 22 февраля, с 10 до 15 часов – заместитель начальника госжилинспекции Тульской области Наталья Усачева.
- 26 февраля, с 10 до 17 часов – министр внутренней политики и развития местного самоуправления Антон Агеев.
- 28 февраля, с 10 до 15 часов – министр труда и социальной защиты Андрей Филиппов.
Предварительная запись на приемы проводится по телефону: 30-62-75.
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