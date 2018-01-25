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В феврале чиновники тульского правительства проведут приёмы граждан

В феврале чиновники тульского правительства проведут приёмы граждан

Задать необходимые вопросы руководителям региональных министерств и служб сможет любой желающий.

Стал известен график личных приёмов граждан сотрудниками Правительства Тульской области. Они будут проходить в следующем порядке:

  • 1 февраля, с 10 до 15 часов – председатель комитета Тульской области по охоте и рыболовству Алексей Королёв.
  • 2 февраля, с 10 до 17 часов – главный государственный инженер-инспектор Тульской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Андрей Клещёв.
  • 5 февраля, с 10 до 17 часов – заместитель министра строительства и ЖКХ Олег Дючков.
  • 6 февраля, с 10 до 17 часов – заместитель председателя правительства Тульской области, министр экономического развития Григорий Лаврухин.
  • 6 февраля, с 10 до 15 часов – министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Ярослав Раков.
  • 8 февраля, с 10 до 15 часов – замминистра здравоохранения Татьяна Семина.
  • 9 февраля, с 12 до 17 часов – начальник госжилинспекции Тульской области Алексей Бирюлин.
  • 12 февраля, с 10 до 15 часов – председатель комитета Тульской области по тарифам Дмитрий Васин.
  • 14 февраля, с 10 до 15 часов – министр транспорта и дорожного хозяйства Родион Дудник.
  • 15 февраля, с 10 до 15 часов – заместитель министра, директор департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Инна Щербакова.
  • 16 февраля, с 10 до 17 часов – министр здравоохранения Андрей Третьяков.
  • 19 февраля, с 10 до 17 часов – министр имущественных и земельных отношений Михаил Пантелеев.
  • 20 февраля, с 10 до 12 часов – заместитель губернатора Тульской области Александр Сорокин.
  • 21 февраля, с 10 до 15 часов – министр образования Оксана Осташко.
  • 22 февраля, с 10 до 15 часов – заместитель начальника госжилинспекции Тульской области Наталья Усачева.
  • 26 февраля, с 10 до 17 часов – министр внутренней политики и развития местного самоуправления Антон Агеев.
  • 28 февраля, с 10 до 15 часов – министр труда и социальной защиты Андрей Филиппов.

Предварительная запись на приемы проводится по телефону: 30-62-75.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 +3
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