В феврале чиновники тульского правительства проведут приёмы граждан

Стал известен график личных приёмов граждан сотрудниками Правительства Тульской области. Они будут проходить в следующем порядке:

1 февраля, с 10 до 15 часов – председатель комитета Тульской области по охоте и рыболовству Алексей Королёв.

2 февраля, с 10 до 17 часов – главный государственный инженер-инспектор Тульской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Андрей Клещёв.

5 февраля, с 10 до 17 часов – заместитель министра строительства и ЖКХ Олег Дючков.

6 февраля, с 10 до 17 часов – заместитель председателя правительства Тульской области, министр экономического развития Григорий Лаврухин.

6 февраля, с 10 до 15 часов – министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Ярослав Раков.

8 февраля, с 10 до 15 часов – замминистра здравоохранения Татьяна Семина.

9 февраля, с 12 до 17 часов – начальник госжилинспекции Тульской области Алексей Бирюлин.

12 февраля, с 10 до 15 часов – председатель комитета Тульской области по тарифам Дмитрий Васин.

14 февраля, с 10 до 15 часов – министр транспорта и дорожного хозяйства Родион Дудник.

15 февраля, с 10 до 15 часов – заместитель министра, директор департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Инна Щербакова.

16 февраля, с 10 до 17 часов – министр здравоохранения Андрей Третьяков.

19 февраля, с 10 до 17 часов – министр имущественных и земельных отношений Михаил Пантелеев.

20 февраля, с 10 до 12 часов – заместитель губернатора Тульской области Александр Сорокин.

21 февраля, с 10 до 15 часов – министр образования Оксана Осташко.

22 февраля, с 10 до 15 часов – заместитель начальника госжилинспекции Тульской области Наталья Усачева.

26 февраля, с 10 до 17 часов – министр внутренней политики и развития местного самоуправления Антон Агеев.

28 февраля, с 10 до 15 часов – министр труда и социальной защиты Андрей Филиппов.