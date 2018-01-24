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Специалисты Роспотребнадзора помогли тулякам отсудить более 16 млн рублей

Специалисты Роспотребнадзора помогли тулякам отсудить более 16 млн рублей

В 2017 году региональным Управлением ведомства было подано 114 исков в защиту нарушенных прав потребителей.

В соответствии с действующим законодательством Управление Роспотребнадзора по Тульской области защищает интересы потребителей, выступая истцом при подаче заявлений в суд. В течение прошлого года Управлением было подано 114 исков.

Большинство из них относится к сфере розничной торговли, оказания туристских и бытовых услуг. В результате рассмотрения заявлений, в пользу пострадавших было присуждено порядка 16 млн рублей.

К злостным нарушителям действующего законодательства сотрудники ведомства применяли исключительную меру – подавали в суд заявлением о ликвидации юридического лица и прекращении деятельности. В 2017 году таким образом были закрыты четыре тульские фирмы.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:17 +1
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