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Тульские сыщики нашли разыскиваемого вора сидящим в колонии за другое преступление

Тульские сыщики нашли разыскиваемого вора сидящим в колонии за другое преступление

В 1999 году молодой человек был объявлен в розыск по подозрению в краже крупного рогатого скота и всё это время скрывался от правосудия.

В Донском полицейские разыскали мужчину, почти 19 лет находившегося в розыске. По данным пресс-службы областного УМВД, в 1999 году в городе была совершена кража крупного рогатого скота. Стражи порядка на месте происшествия задержали двух подозреваемых, ещё двоим удалось скрыться. Позже одна из злоумышленниц была установлена и задержана, а местонахождение последнего похитителя осталось неизвестным.

Сотрудники уголовного розыска нашли на месте кражи паспорт старого образца, принадлежащий злоумышленнику. Он был объявлен в розыск. Недавно полицейские получили информацию, что мужчина, внешне схожий по приметам с разыскиваемым, отбывает наказание в одной из колоний. Правда, в местах лишения свободы он находился под чужим именем.

Выяснилось, что первый паспорт вор получил по свидетельству о рождении своего родственника. Затем, потеряв документ при совершении кражи, он получил новый паспорт на своё имя. 36-летний мужчина  признался в содеянном. Срок давности привлечения к уголовной ответственности не истёк, так как злоумышленник был объявлен в розыск.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:35 +3
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