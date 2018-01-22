За три дня на тульских дорогах сотрудники ГИБДД поймали 44 пьяных водителя

С 19 по 21 января в Тульской области сотрудники ГИБДД выявили 44 водителя, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения. Из них 20 человек отказались «подышать в трубочку». По всем указанным фактам были составлены административные материалы.

Также было выявлено три водителя, ранее привлекавшихся к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Им теперь грозит уголовная ответственность.

Сотрудники тульской Госавтоинспекции напоминают гражданам о том, что управление транспортным средством в состоянии опьянения недопустимо! Если вы стали свидетелем или очевидцем «пьяной езды», не оставайтесь безучастным, проявите свою гражданскую позицию, позвоните в дежурную часть ГИБДД и расскажите о данном факте. Ведь может быть ваш звонок поможет избежать трагедии на дороге!