Алексинские полицейские отчитались перед жителями района о проделанной работе

По мнению начальника УМВД, атмосфера беседы участковых и населения нагляднее всего демонстрирует, насколько граждане довольны работой полиции.

Начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин принял участие во встрече сотрудников полиции с населением Алексинского района. Глава органов внутренних дел региона ознакомился с итогами оперативно-служебной деятельности межмуниципального отдела МВД не только в рамках совещания, а пообщавшись непосредственно с гражданами.

Сергей Галкин, совместно с прокурором Тульской области и руководителями Алексинского района, побывал на отчёте участковых уполномоченных полиции перед жителями. Такие мероприятия с недавнего времени проводятся постоянно в каждом районном отделе и являются новой формой подведения итогов работы территориальных органов.

По мнению начальника УМВД, атмосфера беседы участковых и населения нагляднее всего демонстрирует, насколько граждане довольны работой полиции. Поэтому, для более объективной оценки деятельности отделов МВД, Сергей Галкин вводит в практику посещение мероприятий, где полицейские напрямую ведут диалог с жителями того или иного района.

В целом, по мнению собравшихся, обстановку в Алексинском районе можно назвать стабильной. Конструктивный диалог между обществом и полицией, лежащий в основе их эффективного взаимодействия, налажен.