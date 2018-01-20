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Алексинские полицейские отчитались перед жителями района о проделанной работе

Алексинские полицейские отчитались перед жителями района о проделанной работе

По мнению начальника УМВД, атмосфера беседы участковых и населения нагляднее всего демонстрирует, насколько граждане довольны работой полиции.

Начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин принял участие во встрече сотрудников полиции с населением Алексинского района. Глава органов внутренних дел региона ознакомился с итогами оперативно-служебной деятельности межмуниципального отдела МВД не только в рамках совещания, а пообщавшись непосредственно с гражданами.
 
Сергей Галкин, совместно с прокурором Тульской области и руководителями Алексинского района, побывал на отчёте участковых уполномоченных полиции перед жителями. Такие мероприятия с недавнего времени проводятся постоянно в каждом районном отделе и являются новой формой подведения итогов работы территориальных органов.
 
По мнению начальника УМВД, атмосфера беседы участковых и населения нагляднее всего демонстрирует, насколько граждане довольны работой полиции. Поэтому, для более объективной оценки деятельности отделов МВД, Сергей Галкин вводит в практику посещение мероприятий, где полицейские напрямую ведут диалог с жителями того или иного района.
 
В целом, по мнению собравшихся, обстановку в Алексинском районе можно назвать стабильной. Конструктивный диалог между обществом и полицией, лежащий в основе их эффективного взаимодействия, налажен.
сегодня, в 14:12 +1
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Тульская областьАлексин

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