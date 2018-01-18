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Видео: В Туле двое парней вскрывают машину
Кадр из видео.

Видео: В Туле двое парней вскрывают машину

Молодые люди украли из автомобиля аккумулятор.

Ранее Myslo писал, что в декабре 2017 года в Туле неизвестные вскрыли несколько машин в Пролетарском районе. Из трех автомобилей злоумышленники украли аккумуляторы, у одной сняли фары. Происшествие случилось в двух соседних дворах — на улицах Марата и Степанова.

В распоряжении Myslo оказалось видео происшествия. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как двое молодых людей приехали на «Шкоде» на стоянку, осмотрелись и вскрыли отечественную «семерку».

Как стало известно Myslo, один из пострадавших автовладельцев провел собственное расследование: нашел точку приема аккумуляторов, пообщался с перекупщиком, который по видео узнал этих молодых людей.

– Мне сказали, что эти парни сдают аккумуляторы с завидным постоянством. Эти данные, как и видеоматериалы, были переданы в полицейское отделение. Однако перед Новым годом я узнал, что в полиции закрыли дело за отсутствием состава преступления, — говорит один из пострадавших.

В полиции в 10-дневный срок должны по закону принять решение — возбудить дело или отказать. По нашей информации, автовладелец не успел собрать справки об ущербе в нужный срок, поэтому полиция отказала в возбуждении дела.

Теперь прокуратура должна решить, законно ли это решение.

сегодня, в 16:12 +10
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