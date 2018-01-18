В Крещенскую ночь в Туле похолодает до -10

Фото из архива Myslo.

По прогнозу Гидрометцентра России, лютых крещенских морозов в этом году в Тульской области не ожидается. В ближайшие сутки на территории региона будет облачно и со снегом.

В Крещенскую ночь столбики термометра опустятся до отметки -10. Ветер юго-восточный, до 6 метров в секунду. Днем будет -6.

Атмосферное давление остается слегка пониженным — 739 мм ртутного столба.