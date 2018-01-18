новости
новости
Регистрация
В Крещенскую ночь в Туле похолодает до -10
Фото из архива Myslo.

В Крещенскую ночь в Туле похолодает до -10

Синоптики обещают жителям региона облачную погоду и снегопад.

По прогнозу Гидрометцентра России, лютых крещенских морозов в этом году в Тульской области не ожидается. В ближайшие сутки на территории региона будет облачно и со снегом.

В Крещенскую ночь столбики термометра опустятся до отметки -10. Ветер юго-восточный, до 6 метров в секунду. Днем будет -6.

Атмосферное давление остается слегка пониженным — 739 мм ртутного столба.

По данным Meteoinfo.ru
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:48 +3
Другие статьи по темам
Событие
ПогодаКрещениекрещенские морозыпрогнозкрещенские купания
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Видео: В Туле двое парней вскрывают машину
Видео: В Туле двое парней вскрывают машину
В Туле продолжают контролировать, как питаются школьники
В Туле продолжают контролировать, как питаются школьники
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.