В Туле ночью вскрыли несколько машин

Как стало известно Myslo, в ночь на 5 декабря в Туле неизвестные вскрыли несколько машин в Пролетарском районе. По нашей информации, из трех автомобилей злоумышленники украли аккумуляторы, у одной сняли фары. Происшествие случилось в двух соседних дворах.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что в полицию обратились двое мужчин — владелец отечественной «семерки» (украли аккумулятор из машины на улице Марата) и хозяин «Форда» (сняли фары на улице Степанова).

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.