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В Туле ночью вскрыли несколько машин

В Туле ночью вскрыли несколько машин

Злоумышленники украли аккумуляторы и сняли фары.

Как стало известно Myslo, в ночь на 5 декабря в Туле неизвестные вскрыли несколько машин в Пролетарском районе. По нашей информации, из трех автомобилей злоумышленники украли аккумуляторы, у одной сняли фары. Происшествие случилось в двух соседних дворах.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что в полицию обратились двое мужчин — владелец отечественной «семерки» (украли аккумулятор из машины на улице Марата) и хозяин «Форда» (сняли фары на улице Степанова).

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:56 +3
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