Тульских автомобилистов предупреждают об ухудшении погодных условий

Фото УГИБДД по Тульской области.

Госавтоинспекция Тульской области предупреждает участников дорожного движения об ухудшении погодных условий.

По прогнозам Гидрометцентра России, в ближайшее время на территории Тульской области ожидается ухудшение погодных условий. В связи с этим возможно осложнение дорожно-транспортной обстановки.

Госавтоинспекция Тульской области предупреждает водителей: даже в небольшой снегопад категорически не рекомендуется выезжать на летней или изношенной резине – вы подвергаете опасности не только себя, но и других участников дорожного движения.

Особо опасными для автолюбителей станут дороги вне населенных пунктов.

При таких погодных условиях водителям следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, неукоснительно соблюдать ПДД, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии.

Дорожную ситуацию необходимо держать под контролем: просматривать дорогу далеко вперед, выбрать для движения минимально возможную скорость и увеличить дистанцию до впереди идущего транспортного средства.

Более внимательными водителям необходимо быть в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками.

Сотрудники ГИБДД рекомендуют неопытным водителям воздержаться от поездок на автомобиле, особенно на дальние расстояния.

Начинающие водители нередко попадают в ДТП именно при ухудшении погодных условий, так как пока еще не обладают нужными навыками управления автомобилем в сложных дорожных ситуациях.

Уважаемые пешеходы! Будьте внимательны при переходе проезжей части, переходите только в установленных для перехода местах, не отвлекайтесь на телефонные разговоры и обозначайте себя на дороге светоотражающими элементами, особенно в тёмное время суток.