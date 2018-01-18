новости
новости
Регистрация
Тульских автомобилистов предупреждают об ухудшении погодных условий
Фото УГИБДД по Тульской области.

Тульских автомобилистов предупреждают об ухудшении погодных условий

Будьте внимательны на дорогах!

Госавтоинспекция Тульской области предупреждает участников дорожного движения об ухудшении погодных условий.

По прогнозам Гидрометцентра России, в ближайшее время на территории Тульской области ожидается ухудшение погодных условий. В связи с этим возможно осложнение дорожно-транспортной обстановки.

Госавтоинспекция Тульской области предупреждает водителей: даже в небольшой снегопад категорически не рекомендуется выезжать на летней или изношенной резине – вы подвергаете опасности не только себя, но и других участников дорожного движения.

Особо опасными для автолюбителей станут дороги вне населенных пунктов.

При таких погодных условиях водителям следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, неукоснительно соблюдать ПДД, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии.

Дорожную ситуацию необходимо держать под контролем: просматривать дорогу далеко вперед, выбрать для движения минимально возможную скорость и увеличить дистанцию до впереди идущего транспортного средства.

Более внимательными водителям необходимо быть в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками.

Сотрудники ГИБДД рекомендуют неопытным водителям воздержаться от поездок на автомобиле, особенно на дальние расстояния.

Начинающие водители нередко попадают в ДТП именно при ухудшении погодных условий, так как пока еще не обладают нужными навыками управления автомобилем в сложных дорожных ситуациях.

Уважаемые пешеходы! Будьте внимательны при переходе проезжей части, переходите только в установленных для перехода местах, не отвлекайтесь на телефонные разговоры и обозначайте себя на дороге светоотражающими элементами, особенно в тёмное время суток.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:30 +8
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
снегухудшение погодыавтомобилисты

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский водитель-инвалид припарковался на тротуаре: продолжение истории
Тульский водитель-инвалид припарковался на тротуаре: продолжение истории
Главе администрации Тулы внесли представление за свалку возле дачного кооператива
Главе администрации Тулы внесли представление за свалку возле дачного кооператива
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.