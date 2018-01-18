В Туле продолжают контролировать, как питаются школьники

В каждом образовательном учреждении города создан совет по питанию, который контролирует приготовление пищи на каждом этапе.

По поручению главы администрации города Евгения Авилова в тульских Центрах образования продолжается мониторинг школьного питания. Осуществляет контроль за соблюдением норм СанПина и рекомендаций Роспотребнадзора специально созданный школьный совет по питанию. В него входят представители администрации образовательного учреждения, родители учеников и старшеклассники.

Контроль за школьным питанием проводится еженедельно. Так, в Центре образования №8 очередное заседание совета состоялось в среду, 17 января.

Татьяна Матвиевская, директор МБОУ «Центр образования №8»:

Татьяна Матвиевская – В совет по питанию в нашей школе входят трое родителей учеников, двое детей и два представителя от администрации школы — я и мой заместитель. Еженедельно по средам мы собираемся в столовой, просматриваем все документацию, в том числе журнал проведения витаминизации блюд. Родители могут контролировать и отслеживать качество продукции. Для удобства родителей на сайте нашего образовательного учреждения размещено школьное меню. Оставить отзыв и внести свои предложения можно также на сайте школы и в электронном дневнике. Мы ежедневно отслеживаем отзывы родителей наших учеников. Каждый родитель может прийти в столовую и лично убедиться в качестве предоставляемого питания. Но на сам пищеблок доступ возможен только для родителей, у которых есть медицинские книжки.

Совет контролирует условия, в которых осуществляется приготовление пищи, и вносит свои предложения в предлагаемое меню. Еженедельно члены совета сверяют списки учеников, получающих льготное питание; проверяют маркировку продуктов, выполнение норм СанПина и рекомендаций Роспотребнадзора.

Марина Ануфриева, председатель совета по питанию:

Марина Ануфриева – Мои дети учатся здесь, ежедневно рассказывают о своих успехах и, конечно, о том, что они ели в школе. За время существования совета по питанию был всего один случай, когда дети были недовольны. Им не понравились сосиски. Претензию мы передали заведующему производством, она связалась с филиалом ООО «ТД СПП», те поменяли поставщиков, и уже на следующий день в школу привезли сосиски другого производителя. Так что все вопросы решаются очень оперативно. Вообще у школьников очень разнообразное и вкусное питание!

На основе мнения родителей и учеников управление образования вносит коррективы в меню и рекомендации оператору услуги по предоставлению школьного питания.

Татьяна Золотова, начальник управления образования администрации Тулы:

Татьяна Золотова – В настоящее время в учреждениях образования города существует смешанная система организации питания. В 17 учреждениях питание осуществляется теми пищеблоками, которые входят в сами Центры образования, а в 56 — услуги предоставляет оператор услуг. Вопрос организации школьного питания мы держим на контроле. По поручению главы администрации города в каждой образовательной организации создан совет по питанию. Это коллегиальный орган, куда входят представители образовательной организации, родительской общественности и сами обучающиеся. Совет обсуждает предлагаемое меню, условия, в которых осуществляется приготовление пищи, возможности внесения изменений в меню. Членами совета по питанию проводятся выходы на пищеблоки образовательных учреждений, проверяется санитарное состояние пищеблоков и подсобных помещений, исправность холодильного оборудования. Мониторинг ведется во всех общеобразовательных организациях. Таким образом родители могут контролировать качество питания своих детей. Еженедельно мы собираем протоколы заседаний советов по питанию всех тульских Центров образования. Мы учитываем мнение совета и вносим свои рекомендации оператору услуги.

Родители тульских школьников могут обратиться со своими пожеланиями, замечаниями, интересующими вопросами по телефону горячей линии управления образования администрации города 31-00-45, на электронную почту начальника управления образования zolotovatv@cityadm.tula.ru или же прийти на личный прием, который проходит еженедельно по средам с 9.00 до 13.00.