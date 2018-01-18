Восемь тульских семей отказываются переезжать из квартир на ул. Металлистов

Право жить в своих домах они отстаивают в суде.

Председатель комитета имущественных и земельных отношений Тулы Манана Двали рассказала о переселении жителей из домов по ул. Металлистов.

В общей сложности в домах на исторической улице сейчас живут 33 семьи. Большинство жителей в скором времени переедут в дом на улице Серебровской (строительство его завершено, объект проходит экспертизу), несколько семей – в «Петровский квартал».

Кто-то не согласен с решением об изъятии у них квартир, другие с выкупной стоимостью квадратного метра их жилья. Эти вопросы сейчас рассматриваются в судебном порядке.

Кроме этого с жителями, которые не согласны с условиями переселения, власти ведут индивидуальные беседы, им оказываются необходимые консультации.

После расселения шести зданий их переведут в нежилые и объявят аукцион на аренду в четвертом квартале 2018 года.