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Восемь тульских семей отказываются переезжать из квартир на ул. Металлистов

Восемь тульских семей отказываются переезжать из квартир на ул. Металлистов

Право жить в своих домах они отстаивают в суде.

Председатель комитета имущественных и земельных отношений Тулы Манана Двали рассказала о переселении жителей из домов по ул. Металлистов.
 
В общей сложности в домах на исторической улице сейчас живут 33 семьи. Большинство жителей в скором времени переедут в дом на улице Серебровской (строительство его завершено, объект проходит экспертизу), несколько семей – в «Петровский квартал».
 
Но есть и те, кто отказался переезжать из своих домов. Таких оказалось восемь человек.
 
Кто-то не согласен с решением об изъятии у них квартир, другие с выкупной стоимостью квадратного метра их жилья. Эти вопросы сейчас рассматриваются в судебном порядке.
 
Кроме этого с жителями, которые не согласны с условиями переселения, власти ведут индивидуальные беседы, им оказываются необходимые консультации.
 
После расселения шести зданий их переведут в нежилые и объявят аукцион на аренду в четвертом квартале 2018 года.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:33 +10
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