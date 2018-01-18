Шесть исторических зданий на ул. Металлистов будут приносить в бюджет Тулы 2,1 млн руб. в год

Арендаторы пообещали отремонтировать объекты культурного наследия и разместить в них организации культурно-развлекательной направленности.

Председатель комитета имущественных и земельных отношений Тулы Манана Двали рассказала журналистам об аренде нежилых зданий на улице Металлистов. Аукционы проводились в рамках реализации проекта «Тульская набережная», по которому эта улица станет культурным центром оружейной столицы.

На данный момент проведены аукционы на аренду шести нежилых зданий.

– С победителями была проведена беседа, в ходе которой обсудили, что в зданиях будут размещены организации культурно-развлекательной направленности. Арендаторы позднее предоставят концепции заведений, — сообщила Манана Двали.

Все проекты ремонта зданий должны пройти экспертизу и согласованы с общественностью и соответствующими службами. Ремонтно-реставрационные работы зданий будут проводиться по проектам только лицензированными организациями.



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