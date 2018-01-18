новости
новости
Регистрация
Шесть исторических зданий на ул. Металлистов будут приносить в бюджет Тулы 2,1 млн руб. в год

Шесть исторических зданий на ул. Металлистов будут приносить в бюджет Тулы 2,1 млн руб. в год

Арендаторы пообещали отремонтировать объекты культурного наследия и разместить в них организации культурно-развлекательной направленности.

Председатель комитета имущественных и земельных отношений Тулы Манана Двали рассказала журналистам об аренде нежилых зданий на улице Металлистов. Аукционы проводились в рамках реализации проекта «Тульская набережная», по которому эта улица станет культурным центром оружейной столицы.
 
На данный момент проведены аукционы на аренду шести нежилых зданий.
 
– С победителями была проведена беседа, в ходе которой обсудили, что в зданиях будут размещены организации культурно-развлекательной направленности. Арендаторы позднее предоставят концепции заведений, — сообщила Манана Двали.
 
Все проекты ремонта зданий должны пройти экспертизу и согласованы с общественностью и соответствующими службами. Ремонтно-реставрационные работы зданий будут проводиться по проектам только лицензированными организациями.

Кто будет арендовать здания на Металлистов на протяжении 49 лет

 

Адрес Арендатор Стоимость

дом № 23 литера А, двухэтажный (общая площадь 591,7 кв. м)

объект культурного наследия федерального значения «Дом жилой, XIX в.», находится в неудовлетворительном состоянии.

ООО «Интеллект»

Основной вид деятельности:

Рекламная деятельность

780 000

рублей

дом № 13

объект культурного наследия «Дом жилой, кон. XVIII в., 1870−1880-е годы», находится в неудовлетворительном состоянии.

ООО «Интеллект»

Основной вид деятельности:

Рекламная деятельность

55 000

рублей

дом № 17, литера А1

объект культурного наследия «Дом жилой, сер. XVIII в., XIX — нач. XX вв.», находится в неудовлетворительном состоянии.

ООО «ТрансСтрой»

Основной вид деятельности:

Деятельность автомобильного грузового транспорта

 

304 000

рублей

дом № 20 литера Г, Д

объектом культурного наследия федерального значения «Дом жилой, 1-я пол. XIX в.», находится в неудовлетворительном состоянии.

ООО «ТрансСтрой»

Основной вид деятельности:

Деятельность автомобильного грузового транспорта

27 000

рублей

дом № 20 литера, А (общая площадь 111 кв. м)

объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом с лавкой Ливенцева, ХIХ в.».

дом № 20 литера Б и В

объект культурного наследия «Жилой дом с лавкой Ливенцева, XIX в.», находится в неудовлетворительном состоянии

ООО «Мегаполис»

Основной вид деятельности:
 
Производство электромонтажных работ

310 000,27

рублей

 

700 000

рублей

 

Напомним, начальная цена каждого лота составляла 1 рубль. Теперь на протяжении 49 лет бюджет Тулы будет получать ежегодно по 2 176 000,27 рублей от арендаторов всех этих зданий.

 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:54 0
Другие статьи по темам
Событие
аренда зданий
Место
Тулаулица Металлистов
Прочее
объекты культурного наследия

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле у поста ДПС на встречке столкнулись два грузовика
В Туле у поста ДПС на встречке столкнулись два грузовика
В Туле на ул. Оборонной ремонтируют трамвайные пути
В Туле на ул. Оборонной ремонтируют трамвайные пути
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.