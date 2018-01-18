Шесть исторических зданий на ул. Металлистов будут приносить в бюджет Тулы 2,1 млн руб. в год
Арендаторы пообещали отремонтировать объекты культурного наследия и разместить в них организации культурно-развлекательной направленности.
|Адрес
|Арендатор
|Стоимость
|
дом № 23 литера А, двухэтажный (общая площадь 591,7 кв. м)
объект культурного наследия федерального значения «Дом жилой, XIX в.», находится в неудовлетворительном состоянии.
|
ООО «Интеллект»
Основной вид деятельности:
Рекламная деятельность
|
780 000
рублей
|
дом № 13
объект культурного наследия «Дом жилой, кон. XVIII в., 1870−1880-е годы», находится в неудовлетворительном состоянии.
|
ООО «Интеллект»
Основной вид деятельности:
Рекламная деятельность
|
55 000
рублей
|
дом № 17, литера А1
объект культурного наследия «Дом жилой, сер. XVIII в., XIX — нач. XX вв.», находится в неудовлетворительном состоянии.
|
ООО «ТрансСтрой»
Основной вид деятельности:
Деятельность автомобильного грузового транспорта
|
304 000
рублей
|
дом № 20 литера Г, Д
объектом культурного наследия федерального значения «Дом жилой, 1-я пол. XIX в.», находится в неудовлетворительном состоянии.
|
ООО «ТрансСтрой»
Основной вид деятельности:
Деятельность автомобильного грузового транспорта
|
27 000
рублей
|
дом № 20 литера, А (общая площадь 111 кв. м)
объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом с лавкой Ливенцева, ХIХ в.».
дом № 20 литера Б и В
объект культурного наследия «Жилой дом с лавкой Ливенцева, XIX в.», находится в неудовлетворительном состоянии
|
ООО «Мегаполис»
Основной вид деятельности:
Производство электромонтажных работ
|
310 000,27
рублей
700 000
рублей
Напомним, начальная цена каждого лота составляла 1 рубль. Теперь на протяжении 49 лет бюджет Тулы будет получать ежегодно по 2 176 000,27 рублей от арендаторов всех этих зданий.