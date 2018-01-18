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В Тульской области будет создан единый государственный реестр органов ЗАГС
Фото пресс-службы правительства Тульской области

В Тульской области будет создан единый государственный реестр органов ЗАГС

За три года весь существующий архив ЗАГС переведут в электронный вид.

С 1 октября 2018 года в Тульской области начнет работу единый государственный реестр органов ЗАГС, сообщила журналистам председатель регионального комитета по делам записи актов гражданского состояния Татьяна Абросимова.

По словам руководителя ведомства, в 2017 году органы ЗАГС приступили к формированию единого реестра.

– После внедрения такой системы каждый гражданин России сможет получить услугу по местонахождению органа ЗАГС, — пояснила Татьяна Абросимова.

Сейчас срок повторного получения документа для людей, которые переехали в другой регион, составляет месяц. С внедрением электронной системы этот срок сократится до одного дня.

На 1 января 2018 года в единой системе уже подтверждены данные 13 135 жителей Тульской области.

В течение ближайших трех лет весь архив ЗАГС будет переведен в электронный вид.

Татьяна Абросимова подчеркнула, что всё больше жителей региона обращаются в органы ЗАГС с помощью современных технологий. Такие обращения составили 61,5%.

Также в 2017 году 10 408 пар связали себя узами брака. Это на 9% больше, чем в 2016 году. При этом на 1,4% увеличилось и число разводов. По статистике, чаще расторгают брак пары, прожившие вместе менее 5 лет (49% от общего числа разводов).

– В наступившем году мы планируем вместе с нашими коллегами из других ведомств расширить взаимодействие по вопросам сохранения семьи. Будем работать не только с семьями, попавшими в сложную жизненную ситуацию, но и с молодыми парами для профилактики разводов, — сказала Татьяна Абросимова.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:00 +3
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