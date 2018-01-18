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В Тульской области сотрудники МЧС освободили мост ото льда
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Тульской области сотрудники МЧС освободили мост ото льда

На месте работала тяжелая инженерная техника.

Как сообщалось ранее, в районе населенного пункта Орловка Куркинского района оказался затоплен подъездной путь низководного моста на реке Дон.

На место прибыла оперативная группа от Главного управления МЧС России по Тульской области. Оказалось, ЧП произошло из-за образовавшегося ледяного затора. Мост полностью покрылся льдом.

По состоянию на 17.00 образовавшийся ледяной затор ликвидирован.
Прямое транспортное сообщение восстановлено. На месте работала тяжелая инженерная техника.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:52 +3
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