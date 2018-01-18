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Тульский Роспотребнадзор взял пробы воды в крещенских прорубях
Фото из архива Myslo.

Тульский Роспотребнадзор взял пробы воды в крещенских прорубях

Результаты читайте в нашей статье.

В преддверии Крещения сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области отобрали пробы воды в прорубях, купелях, родниках, подготовленных для купания.

 

По результатам исследований было установлено, что пробы воды соответствуют гигиеническим требованиям.

Обращаем внимание населения, что для купания необходимо пользоваться только специально оборудованными местами и соблюдать меры предосторожности людям с имеющимися противопоказаниями в состоянии здоровья. 

Как подготовиться к купанию в проруби, читайте в нашей статье здесь.

 

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:03 +2
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