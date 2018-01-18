Тульский Роспотребнадзор взял пробы воды в крещенских прорубях

В преддверии Крещения сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области отобрали пробы воды в прорубях, купелях, родниках, подготовленных для купания.

По результатам исследований было установлено, что пробы воды соответствуют гигиеническим требованиям.

Обращаем внимание населения, что для купания необходимо пользоваться только специально оборудованными местами и соблюдать меры предосторожности людям с имеющимися противопоказаниями в состоянии здоровья.

Как подготовиться к купанию в проруби, читайте в нашей статье здесь.