В Тульской области из-за подтопления моста нарушено транспортное сообщение

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.

В районе населенного пункта Орловка Куркинского района оказался затоплен подъездной путь низководного моста на реке Дон.

На место прибыла оперативная группа от Главного управления МЧС России по Тульской области. Оказалось, ЧП произошло из-за образовавшегося ледяного затора.

На месте работает тяжелая инженерная техника. На время проведения ремонтно-восстановительных работ будет нарушено прямое транспортное сообщение.

Как отмечают в МЧС, существует и объездной путь протяженностью 10 км.

Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области.