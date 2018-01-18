новости
новости
Регистрация
В Тульской области из-за подтопления моста нарушено транспортное сообщение
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.

В Тульской области из-за подтопления моста нарушено транспортное сообщение

В районе населенного пункта Орловка работают сотрудники МЧС.

В районе населенного пункта Орловка Куркинского района оказался затоплен подъездной путь низководного моста на реке Дон. 

На место прибыла оперативная группа от Главного управления МЧС России по Тульской области. Оказалось, ЧП произошло из-за образовавшегося ледяного затора. 

На месте работает тяжелая инженерная техника. На время проведения ремонтно-восстановительных работ будет нарушено прямое транспортное сообщение.

Как отмечают в МЧС, существует и объездной путь протяженностью 10 км. 

Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области.

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 13:20 +1
Другие статьи по темам
Событие
затопление моста
Место
Куркинский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Вырубка ясеня в Центральном парке Тулы: Законно ли рубят деревья?
Вырубка ясеня в Центральном парке Тулы: Законно ли рубят деревья?
Священник Тульской епархии: «Купание в проруби — не церковная традиция»
Священник Тульской епархии: «Купание в проруби — не церковная традиция»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.