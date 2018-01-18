Яндекс выяснил, когда чаще всего болеют и чем лечатся россияне

Судя по данным поисковика, самые сильные волны простуды проходят по России дважды в год – в конце сентября — начале октября и в зимнее время. Среди изученных городов доля «простудных» запросов выше всего в Волгограде, Саратове, Краснодаре и Воронеже. Меньше всех болеют интернет-пользователи Казани, Иркутска, Красноярска и Новосибирска.

Три главных лекарства от простудных заболеваний в России – это антибиотик «Амоксиклав», анальгетик «Парацетамол» и антисептик «Мирамистин». Кроме того, в топе запросов остаются разные виды жаропонижающих и обезболивающих. Стабильно высок интерес к различным противовирусным лекарствам — «Кагоцелу», «Виферону». Осенью в топе появляются средства от кашля — «Лазолван» и «АЦЦ».

Небольшая доля запросов о лечении содержит слова «в домашних условиях» или «народными средствами». Такими методами предпочитают лечиться в Уфе, Кирове, Казани, Барнауле и Оренбурге. Наименьший интерес к лечению народными средствами проявляют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Воронежа.