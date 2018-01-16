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В Тульской области несуществующие чиновники оценивали эффективность районных программ

В Тульской области несуществующие чиновники оценивали эффективность районных программ

Прокуратура потребовала привести нормативно-правовую базу в соответствие с действующим законодательством.

Киреевская межрайонная прокуратура проверила и нашла нарушения в постановлении «Об утверждении порядка разработки и оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации муниципального образования Красноярское Киреевского района».
 
Нормативный правовой акт содержит ряд коррупциогенных факторов:
 
  • В силу п. 15-16 документа, помощник главы администрации муниципального образования не дольше, чем за  14 дней должен подготовить заключение на проект муниципальной программы. Если заместитель главы администрации или сектор экономики и финансов дает отрицательное заключение, то проект муниципальной программы дорабатывается муниципальным заказчиком в соответствии с полученными замечаниями в срок до 7 дней со дня получения данного заключения.
  • Согласно п. 18 Порядка, проект муниципальной программы, согласованный с сектором экономики и финансов и помощником главы администрации, представляется на утверждение главе муниципального образования.
  • В силу п. 40 Порядка, помощник главы администрации готовит сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает его в сети Интернет.
Однако, в структуре администрации муниципального образования Красноярское Киреевского района отсутствуют должность заместителя главы администрации и должность помощника главы администрации.
 
Таким образом, имеется неопределенность с применением Порядка разработки и оценки эффективности реализации муниципальных программ, поскольку в отсутствие вышеуказанных должностных не ясно кто именно должен осуществлять перечисленные действия.
 
В связи с выявленными нарушениями межрайпрокурором 15 января в адрес главы администрации муниципального образования Красноярское внесено требование об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов.
сегодня, в 14:55 0
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Киреевский районТульская область
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несуществующие чиновники

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