Минстрой России предлагает ограничить рост платы за жилищные услуги

Специалисты министерства строительства и ЖКХ разработали методические указания по определению размера платы за содержание жилого помещения и его предельного значения. Об этом пишет «Российская газета».

Предполагается, что нововведение позволит ограничить рост платы за жилищные услуги по аналогии с коммунальными платежами.

Муниципалитеты смогут определять порядок регулирования платы за жильё, если собственники не определили её размер самостоятельно на общем собрании. Если плата не определена жителями, управляющие компании могут использовать муниципальные тарифы.

Как пояснил глава Минстроя России Михаил Мень, для роста жилищных услуг будет определен предельный индекс, который позволит избежать стихийного роста платежей.