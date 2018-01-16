Прокуратура Донского потребовала убрать свалку, находящуюся рядом с детским садом
Главе администрации города внесено представление об устранении нарушений.
Прокуратура Донского выявила свалку строительного мусора на улицах города – там сложены полуразбитые железобетонные плиты с выступающей арматурой. По соседству со свалкой находится «Детский сад комбинированного вида № 26».
Наличие строительного мусора на неогороженной территории может стать причиной получения воспитанниками дошкольного учреждения серьёзных травм. В соответствии с действующим законодательством, контроль соблюдения утверждённых правил благоустройства возложен на муниципальные органы исполнительной власти.
По результатам проверки в адрес главы администрации Донского внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере благоустройства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.