новости
новости
Регистрация
Прокуратура Донского потребовала убрать свалку, находящуюся рядом с детским садом

Прокуратура Донского потребовала убрать свалку, находящуюся рядом с детским садом

Главе администрации города внесено представление об устранении нарушений.

Прокуратура Донского выявила свалку строительного мусора на улицах города – там сложены полуразбитые  железобетонные плиты с выступающей арматурой. По соседству со свалкой находится «Детский сад комбинированного вида № 26».

Наличие строительного мусора на неогороженной территории может стать причиной получения воспитанниками дошкольного учреждения серьёзных травм. В соответствии с действующим законодательством, контроль соблюдения утверждённых правил благоустройства возложен на муниципальные органы исполнительной власти.

По результатам  проверки в адрес главы администрации Донского внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере благоустройства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.

 

 

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 +4
Другие статьи по темам
Событие
прокуратура Тульской областипрокурорская проверкастихийная свалкасвалка рядом с детским садом
Место
Тульская областьДонской

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Какие улицы Тулы останутся без света 17 января
Какие улицы Тулы останутся без света 17 января
В Щекинском районе 8 человек пострадали при столкновении легковушки с маршруткой
В Щекинском районе 8 человек пострадали при столкновении легковушки с маршруткой
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.