Прокуратура Донского потребовала убрать свалку, находящуюся рядом с детским садом

Прокуратура Донского выявила свалку строительного мусора на улицах города – там сложены полуразбитые железобетонные плиты с выступающей арматурой. По соседству со свалкой находится «Детский сад комбинированного вида № 26».

Наличие строительного мусора на неогороженной территории может стать причиной получения воспитанниками дошкольного учреждения серьёзных травм. В соответствии с действующим законодательством, контроль соблюдения утверждённых правил благоустройства возложен на муниципальные органы исполнительной власти.

По результатам проверки в адрес главы администрации Донского внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере благоустройства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.