Крещенские купания в Туле пройдут на среднем пруду Центрального парка

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Там будут оборудованы две проруби. На месте будут дежурить спасатели, полицейские и медики.

Туляки смогут окунуться в прорубь в ночь с 18 на 19 января на среднем пруду парка. Купания начнутся в 23.30. Водосвятный молебен совершит настоятель храма в честь Святителя Алексия, митрополита Московского и всея Руси, протоиерей Геннадий Антонов.

В парке будут организованы две проруби с электрическим освещением, предусмотрены места для раздевания, угощение кашей, горячим чаем. На месте будут дежурить спасатели, сотрудники полиции, инспекторы ГИМС и врачи.

Сотрудники ГУ МЧС России по Тульской области рекомендуют участникам крещенских купаний соблюдать меры предосторожности:

выполнять все требования и рекомендации организаторов,

воздержаться от употребления спиртных напитков,

не нарушать порядок, не выходить самовольно на лед большими группами,

не пытаться проезжать на личном транспорте к месту проведения купания,

не оставлять детей без присмотра родителей или взрослых.

Купание в крещенские морозы полезно только закаленным людям. Особенно опасно погружение в холодную воду людям с бронхолегочными заболеваниями, со слабым сердцем и нестабильным давлением. Помните: купание в необорудованных местах опасно для жизни.