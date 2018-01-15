Крещенские купания в Туле пройдут на среднем пруду Центрального парка
Там будут оборудованы две проруби. На месте будут дежурить спасатели, полицейские и медики.
Туляки смогут окунуться в прорубь в ночь с 18 на 19 января на среднем пруду парка. Купания начнутся в 23.30. Водосвятный молебен совершит настоятель храма в честь Святителя Алексия, митрополита Московского и всея Руси, протоиерей Геннадий Антонов.
В парке будут организованы две проруби с электрическим освещением, предусмотрены места для раздевания, угощение кашей, горячим чаем. На месте будут дежурить спасатели, сотрудники полиции, инспекторы ГИМС и врачи.
Сотрудники ГУ МЧС России по Тульской области рекомендуют участникам крещенских купаний соблюдать меры предосторожности:
- выполнять все требования и рекомендации организаторов,
- воздержаться от употребления спиртных напитков,
- не нарушать порядок, не выходить самовольно на лед большими группами,
- не пытаться проезжать на личном транспорте к месту проведения купания,
- не оставлять детей без присмотра родителей или взрослых.
Купание в крещенские морозы полезно только закаленным людям. Особенно опасно погружение в холодную воду людям с бронхолегочными заболеваниями, со слабым сердцем и нестабильным давлением. Помните: купание в необорудованных местах опасно для жизни.
При возникновении чрезвычайных происшествий звоните по телефонам: 47-20-34 или 112.