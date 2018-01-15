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Тульский «Арсенал» прибыл на сборы в Турцию
Фото: пресс-служба ПФК «Арсенал».

Тульский «Арсенал» прибыл на сборы в Турцию

За рубежом канонирам предстоит провести несколько контрольных матчей.

Тульские «канониры» приехали на сборы в турецкий Белек. Первый сбор в пройдет с 15 по 28 января, второй – с 1 по 14 февраля. Последний этап подготовки к новому сезону стартует 18 февраля, а завершится 1 марта.

В ближайшее полтора месяца туляки проведут семь контрольных матчей. 23 января их соперником станет клуб «Виктория Берлин» из Германии. 27 числа «Арсенал» разделит поле с азербайджанской «Габалой». 3 февраля состоится матч с клубом «Лудогорец» из Болгарии, а три дня спустя – с тбилисским «Динамо.

20 февраля «канониры» сыграют с казахстанским «Кайратом». Соперники по играм, запланированным на 13 и 27 февраля, пока не определены.

 

 

 

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