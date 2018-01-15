Волейболистки «Тулицы» примут гостей из Приморского края

Фото: vk.com/vc_tulitsa

В среду, 17 января, в Туле стартует четвёртый тур Чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «Б». В гости к волейбольному клубу «Тулица-2» приедут команды из Череповца, Обнинска, Брянска и Ленинградской области.

Все игры пройдут в комплексе «Новое поколение» на улице Металлургов. Каждый день будет проходить по две игры – в 15.30 и 17.30, в воскресение – в 10 и 12 часов, тулячки всегда играют второй парой.

20 и 21 января «Тулица» примет клуб «Приморочка» из Приморского края. После десяти туров команды являются соседями по турнирной таблице. Тулячки на пятом месте, гостьи – на четвёртом. Игры пройдут в Центральном манеже стадиона «Арсенал». Начало в 17.00.