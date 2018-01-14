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В Туле продолжается строительство дороги на улице Хворостухина

В Туле продолжается строительство дороги на улице Хворостухина

Заместитель главы администрации по строительству и ЖКХ Роман Мурзин посетил площадку, где строится новая дорога на ул. Хворостухина.

Подрядчик продолжает выносить с территории строительства автомобильной дороги инженерные сетей и устраивать основание будущей дороги.
 
Напомним, новая дорога соединит улицы Бондаренко и Кирова. Ее протяженность составит 931 метр и будет иметь по две полосы для движения в обоих направлениях.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:37 +3
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