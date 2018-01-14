В Туле продолжается строительство дороги на улице Хворостухина

Заместитель главы администрации по строительству и ЖКХ Роман Мурзин посетил площадку, где строится новая дорога на ул. Хворостухина.

Подрядчик продолжает выносить с территории строительства автомобильной дороги инженерные сетей и устраивать основание будущей дороги.

Напомним, новая дорога соединит улицы Бондаренко и Кирова. Ее протяженность составит 931 метр и будет иметь по две полосы для движения в обоих направлениях.