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Спортсмены-инвалиды из Ефремова побывали на новогоднем представлении в Тульском цирке

Спортсмены-инвалиды из Ефремова побывали на новогоднем представлении в Тульском цирке

Ранее жительница Ефремова обратилась к главе региона от имени родителей детей-инвалидов и общества инвалидов с просьбой помочь в организовать поездку в цирк.

13 и 14 января для детей-инвалидов, людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов-колясочников из отделения по адаптивной физической культуре (АФК) и спорту Ефремовской ДЮСШ №3 была организована поездка в Тульский государственный цирк.
 
Бесплатная поездка была организована по инициативе губернатора. Жительница Ефремова обратилась к главе региона от имени родителей детей-инвалидов и общества инвалидов с просьбой помочь в организации выезда ребят в Тульский цирк.
 
По поручению Алексея Дюмина для детей-инвалидов и воспитанников спортшколы была организована поездка в областной центр.
 
В составе группы из Ефремова на новогоднее представление приехали активисты из Ефремовской ДЮСШ №3. Спортсмены-инвалиды участвуют в областных и региональных соревнованиях по различным видам спорта.
 
Например, в Чемпионате России по настольному теннису, в Чемпионате области по плаванию. Более 3 лет они принимают участие  в Фестивале культуры и спорта «Пара-АРТ» в городе Сочи, где занимают призовые места как в личном, так и в командном зачете. В 2016 году на фестивале спорта инвалидов «Воробьевы горы» в Москве заняли 2-е командное место, а в 2017-м – 5 личных призовых мест. Инвалиды-колясочники ежегодно участвуют в «Эстафете поколений», посвященной Победе в ВОВ, -  несут зажженный факел Вечного огня от Красной площади до Поклонной горы в Москве.
 
Ефремовцы поблагодарили главу региона за предоставленную возможность побывать на празднике. Большинство из них увидели цирковое шоу впервые.
***
 
Отделение по АФК и спорту на базе ДЮСШ №3 г. Ефремова было открыто в 2015 году. На сегодняшний день в школе занимаются 157 человек. Из них 104 человека – дети и 52 - взрослые.
сегодня, в 19:30 +3
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